12 علامة تستدعي زيارتك لطبيب العيون فورا

عندما يتعلق الأمر بصحة عينيك فإنك لا ترغب في المخاطرة، لأن أي نوع من آلام العين أو عدم الراحة يمكن أن يقوض أداءك لعملك، أو يكون مؤشرا لمشكلة أكثر خطورة مثل العدوى أو حالة ضعف البصر.

ونقدم لك هنا 12 علامة تستدعي زيارتك لطبيب العيون في القريب العاجل:

1- صعوبة الرؤية في الليل أو أثناء القيادة إذا كنت تواجه صعوبة في الرؤية في الظلام أو من مسافة بعيدة، فذلك أكبر دليل على أنك تواجه مشاكل في البصر.

قد يكون الحل بسيطا مثل اقتناء نظارات طبية جديدة، لكنه يمكن أن يدل على شيء أكثر خطورة، مثل بداية الإصابة بمرض إعتام عدسة العين، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة “ريدرز دايجست” للكاتبة كريسان غريسي.

2- الأعين الحمراء أو الوردية يرتبط هذا بمجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك التهاب الملتحمة، وهي طبقة رقيقة من الأنسجة الشفافة التي تغطي بياض العينين والجفون الداخلية، والحساسية، بالإضافة إلى نوع غير شائع من مرض الماء الأزرق، وهو حالة غالبا ما تتسبب في زيادة الضغط داخل العين.

وإذا استمر الأمر لأكثر من 24 أو 48 ساعة، فينبغي حينها زيارة طبيب عيون. 3- حساسية من الضوء يُحتمل أن تكون المشكلة إما في القرنية، وهي الطبقة الشفافة الرقيقة التي تغطي القزحية والبؤبؤ، أو أنها متعمقة في العين.

وفي هذه الحالة، يجب معالجة العين بسرعة، لأن بعض حالات الحساسية من الضوء قد تسبب أضرارا دائمة. ومع ذلك، يمكن أن تنجم حساسية الضوء أيضا عن حالات غير مرتبطة بالعين على الإطلاق، مثل الحساسية أو المرض الفيروسي أو الصداع النصفي.

4- الرؤية الضبابية أو مشاكل في التركيز على الأشياء أوردت الكاتبة أن هناك مجموعة متنوعة من التفسيرات لهذه التغييرات المفاجئة في الرؤية، لذلك من المهم أن تخضع لفحص كامل من قبل طبيب العيون لتحديد المشكلة.

ويُحتمل أن ينصحك الطبيب باستعمال قطرات العين أو الحبوب أو حتى الخضوع للجراحة لإصلاح المشكلة.

5- ألم في العين يسبب الزرق (المياه الزرقاء) الحاد ألما شديدا في العينين، والأسوأ من ذلك أنه قادر على أن يجعلك تفقد بصرك في غضون أيام.

ويعد هذا المرض غير الشائع حالة طبية طارئة تتمثل أعراضه في الإصابة بضبابية الرؤية والصداع والغثيان والتقيؤ.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الأسباب شيوعا لألم العين هي العدوى أو التهيج الناتج عن دخول جسم غريب للعين أو تمزق القرنية أو جفاف العين أو الحساسية أو الصداع. لذلك، حتى لو كنت تعاني من ألم طفيف في عينيك، فعليك استشارة طبيب العيون.

6- الإصابة بحالة مرضية تؤثر على العينين هناك حالات مزمنة عديدة على غرار مرض السكري والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الأمعاء الالتهابية، يمكن أن تؤثر على صحة عينيك.

ولتجنب أي مشاكل في الرؤية بعد تشخيصك بالإصابة بأحد هذه الأمراض، راجع طبيب العيون لمعرفة الإجراءات التي يوصون بها في هذه الحالات.

7- الصداع المتكرر أوضحت الكاتبة أن سبب الصداع قد يكون مرتبطا بإجهاد العين، أو لعلك فقط تحتاج إلى نظارات طبية جديدة، أو ربما يكون الوضع أكثر خطورة، وما يجب عليك فعله حينها هو زيارة الطبيب.

8- رؤية البقع أو الومضات قد يكون ظهور هذه البقع أمرا طبيعيا، لكنها أحيانا تكون مدعاة للقلق. ويُحتمل أن تتعرض شبكية العين للتمزق أو للنزيف أو الانفصال، مما قد يجعلك ترى القليل من النقط أو الأضواء الوامضة التي تطفو في مجال رؤيتك، حيث تمثل الشبكية المنفصلة حالة طبية طارئة بسبب خطر فقدان البصر الدائم.

ووفقا للمعهد الوطني للعيون، إذا لاحظتَ ومضات ضوء أو بقعا كثيرة رمادية أو سوداء في مجال الرؤية، فيتحتم عليك زيارة طبيب العيون أو غرفة الطوارئ فورا.

9- العيون الجافة إذا شعرت أن عينيك ملتهبتان أو كأنهما ممتلئتان بالصخور الصغيرة، فقد تكون تعاني من التهاب القرنية والملتحمة الجاف، وهو حالة شائعة، وتختلف اعتمادا على المناخ وجنسك واستعمال العدسات اللاصقة وبعض الأدوية التي يمكن أن تسبب جفاف العيون أيضا.

وتنصح الأكاديمية الأميركية لطب العيون باستخدام القطرات التي تعرف بالدموع الاصطناعية التي لا تحتوي على مواد حافظة، لأنها قادرة على تقليل خطر تهيج العين.

ولكن إن لم تجعلك القطرات تشعر بتحسن في غضون 24 أو 48 ساعة، فعليك استشارة أخصائي العيون. 10- كميات كبيرة من الدموع مع أن هذا يبدو غريبا، ولكن إذا لم تتوقف عيناك عن إفراز الدموع فيُحتمل أن يكون ذلك علامة على أن عينيك تعانيان من الجفاف.

يجدر بك تجربة قطرات ترطيب العين التي تباع دون وصفة طبية لنحو 24 أو 48 ساعة، وإذا لم ينجح ذلك في تخفيف كميات الدموع، فعليك أن تتصل بطبيب العيون.

11- الرؤية المزدوجة في بعض الأحيان، ينتهي الأمر بإرسال المرضى إلى غرفة الطوارئ، لأن الرؤية المزدوجة قد تكون علامة على التعرض لجلطة أو مشكلة في الأوعية الدموية في المخ.

وحتى لو كان السبب أقل خطورة من ذلك، فإن الرؤية المزدوجة لا يمكن أن تكون أمرا طبيعيا على الإطلاق، لذلك يجدر بك طلب المساعدة فورا.

12- ألم خفيف بالعين عند التحديق في شاشة الحاسوب يرمش البشر عادة قرابة 15 مرة في الدقيقة، ولكن هذا العدد يقل عندما نطيل التحديق في الشاشة.

ويمثل هذا الأمر مشكلة، لأن الرمش يساعد على إبقاء أعيننا رطبة. لذلك، إذا شعرتْ عيناك بالتعب والجفاف بعد قضاء اليوم في المكتب، فحاول الابتعاد عن الشاشة وأخذ قسط من الراحة.

إلى جانب ذلك، تساعد قطرات ترطيب العين على تخليصك من الألم أيضا. ولكن إن لم تلاحظ أي تحسن في غضون بضعة أيام، فقد حان الوقت لتدخل طبيب العيون.

المصدر : مواقع إلكترونية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية