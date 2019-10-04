توم هولاند يتخلى عن إنستغرام مؤقتاً

في خطوة فاجأت عشاقه أعلن النجم الأمريكي توم هولاند وبشكل مفاجأ عن تعليق نشاطاته على منصة إنستغرام بشكل مؤقت.

حيث نشر الممثل الأمريكي على صفحته في إنستغرام صورة له برفقة كلبه وعلق عليها بالقول سنكون في إجازة من إنستغرام.

وبرر نجم فيلم سبايدر مان قراره هذا برغبته في التركيز على فيلمه الجديد Cherry الذي يصوره بالتعاون مع الأخوين روسو.

وتدور أحداث الفيلم الجديد حول قصة مسعف يعود إلى مدينة كليفلاند في أوهايو بعد انتهاء خدمته في العراق مصابا باضطراب ما بعد الصدمة غير المشخص، حيث يصبح مدمنا على المخدرات والمسكنات، ويتطور الأمر معه ويصبح لصا يقوم بسرقة البنوك.

يذكر أن قصة الفيلم مستمدة من كتاب السيرة الذاتية للخبير العسكري نيكولاس والكر الذي يقضي محكوميته في السجن بتهمة سرقة البنوك، ويحمل الكتاب الصادر عام 2018 نفس اسم الفيلم.

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