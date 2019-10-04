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روسي ينجح في تكوين صداقة مع الذئاب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح رجل الأعمال الروسي كيريل بوتابوف الذي يعيش في مدينة يكاترنبورغ في إقليم الأورال الروسي بإقامة صداقة مع 4 ذئاب أنقذها من حديقة الحيوانات التي كانت لا تهتم بها منذ 3 سنوات.

وقال كيريل إنه درس سلوك الذئاب لكي يكون قادرا على التعامل معها، كما قام بإطعامها بيده حتى أصبحت صديقته.

وأطلق كيريل مدونة على موقع إنستغرام يتحدث من خلالها عن ذئابه وعن علاقة الصداقة التي تجمعه بهم، وينشر عليها صوره برفقة الذئاب. وسمى كيريل كل ذئب باسم خاص، وأكد أن كل ذئب يستجيب له عندما يناديه باسمه.

ويهدف الرجل الروسي إلى تغيير صورة الذئاب في أذهان الناس، حيث أكد أن طباع الذئاب قريبة من طباع الكلاب، ويمكن للبشر إقامة علاقات صداقة معها شرط أن يظهروا لها المحبة والألفة.

الجدير بالذكر أن عددا قليلا من الناس استطاعوا تدجين الذئاب وتكوين صداقات معهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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