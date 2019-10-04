دراسة تُحذّر: نقص النوم يهدد حياة مرضى السكري

توصلت دراسة جديدة قام بها علماء من جامعة ولاية بنسلفانيا إلى أن خطر الموت والإصابة بالسكتة القلبية يكون مضاعفا لدى المصابين بمرض الضغط والسكري في حال كان معدل نومهم أقل من 6 ساعات يوميا.

وشملت الدراسة 1600 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 24 و74 عاما، وبلغت نسبة النساء في هذه الدراسة 52% من مجموعة المشاركين.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود صلة وثيقة بين نقص النوم والإصابة بالسكتة القلبية، وذلك لأن نقص النوم يؤثر بشكل سلبي على عمل قلب الشخص المصاب بالضغط أو السكري.

وأكد العلماء أن النوم أقل من 7 ساعات يوميا يشكل تهديدا حقيقا لحياة مرضى الضغط والسكري.

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