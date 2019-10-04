منوعات

دراسة تُحذّر: نقص النوم يهدد حياة مرضى السكري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توصلت دراسة جديدة قام بها علماء من جامعة ولاية بنسلفانيا إلى أن خطر الموت والإصابة بالسكتة القلبية يكون مضاعفا لدى المصابين بمرض الضغط والسكري في حال كان معدل نومهم أقل من 6 ساعات يوميا.

وشملت الدراسة 1600 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 24 و74 عاما، وبلغت نسبة النساء في هذه الدراسة 52% من مجموعة المشاركين.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود صلة وثيقة بين نقص النوم والإصابة بالسكتة القلبية، وذلك لأن نقص النوم يؤثر بشكل سلبي على  عمل قلب الشخص المصاب بالضغط أو السكري.

وأكد العلماء أن النوم أقل من 7 ساعات يوميا يشكل تهديدا حقيقا لحياة مرضى الضغط والسكري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك