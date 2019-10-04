امرأة تبعد العناكب بطريقة ذكية

استطاعت امرأة تخشى العناكب من إيجاد وسيلة ذكية أبعدت من خلالها العناكب عن منزلها، حيث اكتشفت أن الحشرات بشكل عام والعناكب بشكل خاص تهرب من رائحة النعناع.

وقامت السيدة بأخذ بعض النعناع ووضعته داخل زجاجة تحتوي على رذاذ مضاد للبكتريا، وقامت برش المزيج في أرجاء منزلها وبشكل خاص عند النوافذ والأبواب، الأمر الذي ساهم في إبعاد العناكب عن منزلها.

وقامت المرأة بنشر وصفتها على صفحتها في موقع فيس بوك، وحصل منشورها على 3000 إعجاب وأكثر من 1000 تعليق، وأكد العديد من الناس رغبتهم بتجريب هذه الطريقة.

وقالت المرأة إنها اتبعت هذه الطريقة لتحمي عائلتها من لسعات العناكب السامة، مؤكدة في الوقت ذاته معرفتها بوجود أنواع كثيرة من العناكب غير السامة.

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