منوعات

امرأة تبعد العناكب بطريقة ذكية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استطاعت امرأة تخشى العناكب من إيجاد وسيلة ذكية أبعدت من خلالها العناكب عن منزلها، حيث اكتشفت أن الحشرات بشكل عام والعناكب بشكل خاص تهرب من رائحة النعناع.

وقامت السيدة بأخذ بعض النعناع ووضعته داخل زجاجة تحتوي على رذاذ مضاد للبكتريا، وقامت برش المزيج في أرجاء منزلها وبشكل خاص عند النوافذ والأبواب، الأمر الذي ساهم في إبعاد العناكب عن منزلها.

وقامت المرأة بنشر وصفتها على صفحتها في موقع فيس بوك، وحصل منشورها على 3000 إعجاب وأكثر من 1000 تعليق، وأكد العديد من الناس رغبتهم بتجريب هذه الطريقة.

وقالت المرأة إنها اتبعت هذه الطريقة لتحمي عائلتها من لسعات العناكب السامة، مؤكدة في الوقت ذاته معرفتها بوجود أنواع كثيرة من العناكب غير السامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك