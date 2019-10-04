موتورولا تستعد لإطلاق هاتفـها الجديد

تستعد شركة موتورولا للكشف عن هاتف جديد في الهند بمواصفات مميزة، ومزود بعدسة ماكرو كبيرة من أجل التقاط صور واضحة.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P60 ثماني النوى بتقنية تصنيع 12 نانو متر ومعالج رسوميات Mail-G72 Mp3، ونظام Android 9 Pie.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة OLED بحجم 6.2 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا بدقة 8 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية لهذا الهاتف فستأتي ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الثانية والثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل، وزودت الكاميرا بفلاش LED، كما احتوت الواجهة الخلفية للجهاز على مستشعر للبصمات.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بحجم 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 4 غيغا بايت، أما بطارية هذا الجهاز فستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير.

يذكر أن موتورولا لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف في الأسواق ولا عن سعره.

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