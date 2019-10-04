لهواة الألعاب: لوحة مفاتيح بأزرار قابلة للاستبدال

كشفت شركة لوجيتك السويسرية عن لوحة مفاتيح جديدة بأزرار قابلة للاستبدال أطلقت عليها اسم G Pro X.

وتعد لوحة المفاتيح الجديدة خيارا مثاليا بالنسبة للاعبين المحترفين والهواة، وذلك نظرا لمرونتها الكبيرة.

وتعاونت الشركة السويسرية مع عدد من اللاعبين المحترفين لكي تقوم بتصميم لوحة المفاتيح الجديدة، حيث قامت بتجريب لوحات المفاتيح على أشهر المنصات العالمية Broken Blade و TSM Lengue of Lengeds.

وزودت الشركة السويسرية لوحة المفاتيح الجديدة ب3 أنواع من الأزرار الميكانيكية هي Tactile، Linear، وClicky.

وستحتوي لوحة المفاتيح الجديدة موصل Micro-USB يمكن للمستخدم إزالته وتركيبه متى أراد وذلك لكي لا يتلف الكابل أثناء النقل، بالإضافة إلى ذلك فستحتوي اللوحة الجديدة على إضاءة RGB قابلة للتخصيص.

ويذكر أن الشركة السويسرية ستطلق اللوحة الجديدة خلال أكتوبر الجاري بموديلـيـن أحدهما بأزرار قابلة للاستبدال وبسعر 150 يورو، أما الموديل الثاني فسيأتي بأزرار غير قابلة للاستبدال وبسعر 130 يورو، أما طقم الاستبدال فسيأتي بسعر 50 يورو وسيحتوي على 92 زر GX Clicky و Linear، و Tactile.

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