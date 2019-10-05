مكافحة الأمراض: إصابة 60 حالة بـ “اللشمانيا” في أسبوع

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 60 حالة مصابة

“اللشمانيا” الجلدية، و44 تشكو من متلازمة اليرقان، و47 من إسهال مدمٍ،

بين 16 و 22 من سبتمبر الماضي.

وقال المركز، على صفحته الرسمية الجمعة، إن أسباب هذه

الأمراض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات، مضيفا أن هناك ارتفاعا

في عدد حالات الحرارة والطفح الجلدي التي بلغت 32 حالة، كما سجلت 14 إصابة بالسعال

الديكي، وإصابة 8 حالات بالسحايا.

يشار إلى أن المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض

بدر النجار توقع، الأسبوع الماضي، زيادة حالات الإصابة بمرض “اللشمانيا”

الجلدية إذا لم تتوفر الأدوية لعلاجه واستمر توقف برنامج مكافحته.

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