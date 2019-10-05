الإسعاف الطائر ينقل 490 حالة منذ بدء العدوان على طرابلس

أعلنت وزارة الصحة أن جهاز الإسعاف الطائر سير

144 رحلة منذ أبريل الماضي حتى الآن نقل عبرها 490 حالة طارئة إلى إيطاليا وتركيا

والأردن.

وذكرت الوزارة، عبر صحفتها الرسمية، الجمعة، أن

من بين الحالات 80 مريضا بينهم أطفال، و410 جرحى، موضحة أن الحالات التي نقلت إلى

إيطاليا بلغت 246 حالة بينهم 192 جريحا، في حين نقلت 208 حالات طارئة إلى تونس

منها 188 جريحا، بينما وصل عددا الحالات التي نقلت إلى تركيا إلى 35 حالة، منهم 5

مرضى، ونقلت حالة واحدة إلى الأردن.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في 21 أغسطس المنصرم،

وصول طائرة تابعة لجهاز الإسعاف الطائر قادمة من مطار “لوكا” في مالطا

لتعزيز قدرات الجهاز في نقل المرضى وجرحى قوات الجيش الليبي.

يشار إلى أن عدوان حفتر على العاصمة طرابلس

الذي بدأ في الرابع من أبريل الماضي أسفر عن إصابة قرابة 5 آلاف شخص بينهم مدنيون.

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