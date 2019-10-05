ناهد السباعي تتحدث عن تجربتها مع الأفلام القصيرة

تحدثت الفنانة المصرية ناهد السباعي خلال أحد اللقاءات عن تجربتها مع الأفلام القصيرة وبخاصة فيلمها القصير الأخير هذه ليلتي.

وقالت ناهد السباعي إنها من هواة تقديم الأفلام القصيرة، وشبهتها بالسباعيات التي كانت تقدم في الدراما.

وأكدت الفنانة المصرية أن نجاح فيلمها القصير حار جاف صيفا في حصد عدد من الجوائز العالمية والعربية كان الدافع الذي جعلها تعشق هذا النوع من الأفلام وتستمر في تقديمها.

وتحدث ناهد السباعي عن فيلمها الأخير هذه ليلتي الذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي حيث صرحت بأنها أعجبت بقصته وخطواته الدرامية مما حفزها على المشاركة فيه.

وقالت النجمة المصرية إن تجربة هذه ليلتي جميلة ومتعبة في نفس الوقت، لأن معظم مشاهد الفيلم صورت في الشارع.

يذكر أن فيلم هذه ليلتي من سيناريو وحوار إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان وإخراج يوسف نعمان وبطولة شريف الدسوقي وناهد السباعي والطفل عمرو حساب.

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