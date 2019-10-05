“موديتا” تطلق هاتفا ذكيا من موديل التسعينات

كشفت شركة موديتا البولندية عن هاتف ذكي من موديل التسعينات، لا يحتوي على تطبيقات ولا يقبل الاتصال بالإنترنت أطلقت عليه اسم Pure.

وسيعمل الجهاز بمعالج Cortex M7 بسرعة 660 ميغا هرتز، وسيأتي بوزن 140 غرام، وسيحتوي على شاشة بحجم 2.8 بوصة ودقة 270 بيكسل.

ولم تقم الشركة البولندية بتزويد الجهاز بأي كاميرات، ولم تزوده بشاشة لمسية، وسيقتصر عمله على إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية.

وسيحتوي الجهاز على ذاكرة عشوائية من نوع SD-RAM بسعة 16 ميغا بايت، وذاكرة فلاشية بسعة 16 غيغا بايت غير قابلة للتوسيع.

ويمكن للمستخدم نقل البيانات إلى هذا الهاتف من خلال منفذ USB-C، ويتم تشغيل هذه البيانات من خلال مقبس الجاك، أو من خلال تقنية البلوتوث أو السماعة المدمجة.

وقالت الشركة البولندية إن لوحة المفاتيح ستتيح للمستخدم إدخال النصوص T9 التي لم تعد شائعة اليوم.

وأكدت موديتا أن الهاتف سيعمل بواسطة شبكات الجيل الرابع كحد أقصى، وسيحتوي على مكان لتركيب شريحتي اتصال، بالإضافة إلى وظائف التقويم، الحاسبة، الساعة، المنبه، الملاحظات، ومشغل MP3.

وزودت الشركة البولندية الجهاز ببطارية بسعة 1900 ميلي أمبير تعمل لمدة أسبوعين في وضع الاستعداد، ولمدة 5 أيام بالوضع التقليدي.

الجدير بالذكر أن شركة موديتا لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتف في الأسواق ولا سعره.

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