باحث أمني يكتشف ثغرة خطيرة في واتساب

استطاع أحد الباحثين الأمنيين اكتشاف ثغرة في تطبيق التراسل الأول في العالم واتساب تتيح للهاكرز سرقة الملفات والرسائل بمجرد فتح الصورة المتحركة التي يرسلها لهم.

وأكد الباحث الأمني أن المشكلة تحصل في استديو عرض الملفات المدمج في واتساب، حيث تولد نسخة مصغرة عن الصور، الفيديوهات، والصور المتحركة، وتسبب البرمجية الخبيثة الموجودة في الصورة المتحركة المرسلة من قبل الهاكرز في فتح ثغرة في التطبيق يستغلها المخترق للحصول على البيانات.

وأكد الباحث الأمني أن الثغرة توجد في أجهزة أندرويد التي تعمل بنسخة 8.1 أو 9، في حين أنها ستوقف التطبيق عن العمل في النسخ الأقدم ولن يتمكن المستخدم من سرقة أي بيانات.

من جانبها أكدت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب عدم تأثر المستخدمين بهذه الثغرة، وأكدت حلها وطالبت المستخدمين بتنزيل التحديث رقم 2.19.244 الذي سدت من خلاله الثغرة.

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