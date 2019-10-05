تحذير للنساء الحوامل بشأن طريقة النوم

أثبتت دراسة قام بها علماء من جامعة أوكلاند أن نوم النساء الحوامل على ظهورهن في الثلث الأخير من حملهن يهددهن بإنجاب طفل بوزن أقل من وزن أقرانه.

وشملت الدراسة 1700 امرأة حامل في الأسبوع 28 على الأقل من الحمل، حيث قام العلماء بفحص وضعيات النوم للأمهات.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأمهات اللواتي نمن على ظهورهن أنجبن أطفال بوزن 3.41 كيلو غرام، بينما أنجبت الأمهات اللواتي نمن بطرق مختلفة أطفالا بوزن 3.55 كيلو غرام بزيادة وقدرها 144 غرام.

وبرر العلماء السبب بانخفاض تدفق الدم إلى الرحم الأمر الذي يقيد نمو الجنين، كما قالوا إن النوم على الظهر يضغط على الوريد الأجوف الذي يعيد الدم من الرأس إلى القلب والشريان الأورطي الذي ينقل الدم لكافة أنحاء الجسم.

بالإضافة إلى ذلك فإن النوم على الظهر يقلل من كمية الدم التي يقوم قلب المرأة بضخها، مما يقلل الأكسجين والمواد المغذية للجنين.

يذكر أن هناك دراسات أخرى تحدثت عن مخاطر نوم الحامل على ظهرها، حيث أكدت ارتباط هذا الوضع وإصابة الحامل بالأمراض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية