سيدتان تركضان للخلف 53 كلم.. وعينهما على “غينيس”

قامت الهنديتان توينكل وسواتي ثاكر بالاحتفال بالذكرى الـ150 لولادة المهاتما غاندي بالركض إلى الخلف لمسافة 53.1 كيلومتر.

وبدأت السيدتان الرحلة من منطقة باردولية واستمرتا بالركض إلى الخلف حتى وصلتا إلى منطقة داندي في رحلة استغرقت 13 ساعة.

وعبرت تونيكل وسواتي عن سعادتهما بتحقيق هذا الإنجاز، وقالت إنهما لم تكونا واثقتين من قدرتهما على إنجاز المهمة بنجاح، ولكن تشجيع الأهل والأصدقاء كان الحافز الذي ساعدهما على تنفيذ المهمة بنجاح.

وأكدت الهنديتان تونيكل وسواتي رغبتهما بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال هذا التحدي، لكي يحفزن النساء على العمل والمثابرة لتحقيق طموحاتهم وإثبات إمكانياتهن وقدراتهن.

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