Vivo تطلق هاتفا بميزات متطورة

كشفت شركة Vivo الصينية عن هاتف من الفئة المتوسطة بميزات حديثة ومتطورة أطلقت عليه اسم IQOO.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى ومعالج رسوميات Adreno 640.

وسيأتي الهاتف الجديد مقاوما للماء والغبار، وبشاشة Super AMOLED مقاس 6.39 بوصة ودقة عرض 1080*2340 بيكسل.

وستحتوي الشاشة على مستشعر للبصمات، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

أما الكاميرا الخلفية فستكون ثلاثية، حيث ستصل دقة الكاميرا الأولى إلى 12 ميغا بيكسل، والثانية إلى 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

وسيأتي الهاتف الجديد بذاكرة داخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 و12 غيغا بايت، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 40 واط.

الجدير بالذكر أن Vivo ستطرح الجهاز الجديد في الأسواق بسعر 250 دولارا أمريكيا دون أن تحدد موعد إطلاقه الرسمي.

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