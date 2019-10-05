اسكتلندا تسن قانونا يمنع الأهل من ضرب أطفالهم

انضمت اسكتلندا إلى قائمة الدول التي ألغت العقاب البدني للأطفال في المنازل، وذلك بعد أن صوت المشرعون الاسكتلنديون يوم الخميس الماضي على قرار يمنع الأهل من ضرب أطفالهم.

وجاء التصويت على هذا القرار بعد مسح أجرته بوغوف على 1546 طفلا، وأيد 84 نائبا إلغاء العقاب البدني للأطفال، في حين عارض 29 نائبا القانون الجديد.

ويأتي هذا القانون بعد 30 عاما من صدور قانون العقوبة البدنية في المدراس البريطانية.

وصرحت نيكولا ستورجن رئيسة الوزراء الأسكتلندية بأن الأطفال سيحصلون على حماية مماثلة للحماية التي يحصل عليها البالغون.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد مرور عام من مصادقة إليزابيث الثانية عليه.

يذكر أن السويد كانت الدولة الأولى في العالم التي ألغت العقوبة البدنية في المنازل وكان ذلك في العام 1979.

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