مس مارفل تنضم إلى مارفل أفنجرز

أعلن استديو Crystal Dynamics وشركة Square Enix عن انضمام مس مارفل (كاملا خان) إلى لعبة مارفل أفنجرز التي سيتم إطلاقها في شهر مايو من العام القادم، لتكون أول شخصية مسلمة في عالم مارفل تنضم إلى هذا العالم.

وتكمن مهمة مس مارفل في كشف المؤامرة العالمية ولم شمل الأبطال مستخدمة قدراتها الخارقة، وذكاءها، وتفاؤلها، من أجل إيقاف منظمة آليات الأفكار المتقدمة أي إي إم السرية الجديدة، ومنعها من إطلاق الأخطار التي هددت الأرض بها.

وستقابل مس مارفل اللاعبين لأول مرة أثناء حدث إيه داي، حيث يتم افتتاح مقر الأفنجرز الرئيسي في سان فرانسيسكو، كما يتم الكشف عن الهيلوكابتر الخاصة بالأبطال كابتن أمريكا، الرجل الحديد، هالك، بلاك ويد، وثور.

ولكن الحفل يشهد حادثا مأساويا ويسبب دمارا هائلا، وتصاب مس مارفل بضباب التيريغين الغامض، وتكتشف حصولها على قدرات بوليمورف استثنائية تعمل على إخفائها لعدة سنوات.

وبسبب هذا الحادث يتم حل الأفنجرز بسبب تحميلهم مسؤولية ما حصل، ويتم حظرهم قانونيا.

وبعد 5 سنوات من الحادثة تكتشف مس مارفل مؤامرة خطيرة تعرض العالم للخطر، لتقوم بجمع الأبطال الخارقين مجددا وتصبح قائدة لهم.

وتبدأ الرحلة من خلال التعرف على قدرات مس مارفل الخارقة، وهنا يجب على اللاعبين التعرف على كل القدرات الخارقة التي يمتلكها البطل الجديد الذي ينضم لعالم الأفنجرز.

وحظي إدخال مس مارفل إلى عالم الأفنجزر برضا عشاقها، نظرا لقدراتها الخارقة ولحب الجميع لها ورغبتهم باللعب فيها.

واعتبر رئيس قسم الإبداع في ألعاب مارفل انضمام مس مارفل إلى عالم الأفنجزر خيارا مثاليا، حيث عدها رمزا ثقافيا مهما قادرا على تصدر سلسلة جديدة من القصص المصورة.

وأبدت نائبة رئيس قسم المحتوى وتطوير الشخيصات في مارفل إعجابها بعمل شركة Crystal Dynamics والتي استطاعت إعطاء نظرة جديدة ومميزة عن كاملا خان، وأكدت على أن مس مارفل الشخصية المناسبة لدخول عالم الأفنجرز نظرا لرؤيتها لعالم الأفنجرز بطريقة مشابهة لرؤية اللاعبين، وقالت إن اللاعبين سيتفاجؤون بالشخصية عندما تصدر اللعبة في مايو القادم.

أما ويلي ويلسون الذي شارك في كتابة مس مارفل أكد قيام مارفل بإلهام الأشخاص كيفية التصرف في حال اكتشفوا امتلاكهم لقوى خارقة، وكيفية مد يد العون إلى الأبطال في محتنهم.

وستصدر لعبة مارفل أفنجرز يوم 15 مايو 2020، وستكون متاحة على أجهزة البلاي ستيشن، الإكس بوكس ون، جوجل ستاديا والحاسوب الشخصي.

يذكر أن شخصية مس مارفل ( كاملا خان) ظهرت للمرة الأولى في العدد 14 من كابتن مارفل والذي صدر في العام 2013، وفي فبراير 2014 صدرت سلسلة قصص مصورة خاصة بها نظرا لتأثير الشخصية الكبير على خيال أجيال من المؤمنين.

وتعد كاملا خان واحدة من أقوى أبطال عالم مارفل، وتتميز بامتلاكها لقدرات خارقة كالقدرة على التملص والتمدد، سرعة الحركة، الشفاء الذاتي، القدرة على تغيير مظهرها إلى أي شخصية أخرى، بالإضافة إلى إتقانها الفنون القتالية المختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية