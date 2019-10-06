الإصابة بحصى الكلى تعتبر مزعجة وتترافق مع أعراض مؤلمة وبالأخص في حال انتقالها من الكلى إلى المسالك البولية! إليك طرق علاج حصى الكلى طبيعيًا.

تتكون حصى الكلى

من تراكم الأملاح والمعادن لتشكل حصى بأحجام مختلفة، ويبدأ تكونها عادة في

الكلى وقد تنتقل إلى المسالك البولية، لكن هل هناك طرق علاج حصى الكلى

طبيعيًا؟

هناك العديد من الأسباب التي من شأنها أن تسبب الإصابة بحصى

الكلى، وعلى الرغم من اختلاف الأسباب إلى أن طرق العلاج موحدة. إليك طرق

علاج حصى الكلى طبيعيًا في المنزل:

1- شرب الماء

من أهم أسباب الإصابة بحصى الكلى هو الجفاف، بالتالي شرب كميات كافية من الماء يوميًا من شأنه أن يحميك من هذه الإصابة، كما يساهم في التخلص من حصى الكلى في حال تكونها.

إن شرب حوالي 12 كوب من الماء يوميًا يساعد في تحريك حصى الكلى من منطقة الكلى باتجاه المسالك البولية ومن ثم خارج الجسم.

2- الريحان

يحتوي الريحان أو ما يعرف باسم الحبق على مواد نباتية تعمل على إعادة توازن حمض اليوريك (uric acid)، مما يصعب من عملية تكوين الحصى في الكلى.

إلى جانب ذلك يعتبر استخدام الريحان من طرق علاج حصى الكلى طبيعيًا، وذلك بسبب احتواءه على حمض الخليك، وهي مادة تساعد في تحليل حصى الكلى.

3- زيت الزيتون البكر

يمتاز زيت الزيتون البكر بفوائده الصحية العديدة وبما فيها التخلص من حصى الكلى.

إذ يعمل زيت الزيتون على تشحيم المسالك البولية مما يساعد في انتقال الحصى من الكلى وخروجها من الجسم.

قم بتناول القليل من زيت الزيتون على الريق كل يوم وقبل النوم للتقليل من أعراض الإصابة بحصى الكلى والمساعدة في التخلص منها.

4- عصير الرمان

عصير الرمان

من الطرق التي تساعد في علاج حصى الكلى طبيعيًا، حيث أنه غني بمضادات

الأكسدة، التي تعمل على تقليل خطر الإصابة بحصى الكلى والمساعدة في خروجها

من الجسم في حال الإصابة بها.

قم بتناول عصير الرمان أو بذور الرمان يوميًا للتمتع بفوائده.

5- عصير الليمون

يحتوي الليمون على مادة تدعى السترات، والتي تساعد في تحليل الكالسيوم المتراكم وبالتالي تفتيت حصى الكلى.

قم بتناول عصير الليمون على الريق صباحًا، ومن ثم قبل بعدة ساعات من وجبة العشاء.

يفضل أن يتم صنع عصير الليمون منزليًا من أجل الحصول على عصير طبيعي.

6- خل التفاح

يعمل خل التفاح تماما مثل عصير الليمون من خلال تفتيت حصى الكلى بسبب مادة السترات الموجودة فيه.

قم بوضع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع كوب من الماء وتناوله يوميًا قبل الوجبات.

تجدر الإشارة إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل اتباع أي

طريقة منزلية لعلاج حصى الكلى، وبالأخص في حال كنت تعاني من مشكلة صحية

أخرى.

المصدر : موقع طب ويب

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