مركز مكافحة الأمراض يوزع أدوية “اللشمانيا” على عيادات الجلدية

أعلنت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية

بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنها بدأت توزيع أدوية علاج الليشمانيا من نوع

“بينتوستام” اليوم الأحد على عيادات الجلدية في المناطق التي ينتشر بها

المرض.

وطالب مدير الإدارة صلاح التريكي، في

تصريح صحفي، مندوبي عيادات الجلدية بالمناطق التي ينتشر بها المرض، بالتوجه إلى

قسم المخازن الطبية للمركز في منطقة قرجي بطرابلس، مصحوبين بإحصائية للحالات

المسجلة لدى كل عيادة مرفقة برسالة موجهة إلى إدارة المركز.

يشار إلى أن إدارة الصيدلة بالمركز

تسلمت الأسبوع الماضي أولى شحنات دواء علاج مرض اللشمانيا “بينتوستام”

من منظمة الصحة العالمية.

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