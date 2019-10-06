إنستغرام تكافح التنمر بإطلاق أداة “تقييد” جديدة

في إطار سعيها لمكافحة التنمر قامت منصة إنستغرام بإطلاق أداة جديدة أطلقت عليها اسم Restrict ( تقييد) تعمل على إخفاء المحتوى المسيء في التعليقات.

وقالت إنستغرام إن إطلاقها لهذه الأداة جاء بعد النجاح الذي حققته الأداة طيلة الفترة التجريبية التي بدأت في شهر يوليو الماضي.

وستتيح الأداة الجديدة للمستخدمين تقييد تعليقات أي شخص يقوم بالتنمر، بحيث تظهر تعليقاته لصاحب المنشور فقط.

وأكدت إنستغرام أن الشخص الذي تقيد تعليقاته لن يكون قادرا على معرفة أوقات اتصالك بالإنترنت، كما لن يعرف إن قرأت رسالته الخاصة أم لا، وقالت إن الهدف من ذلك تجنب لجوء المستخدمين لحظر متابعة الشخص المتنمر مما قد يزيد المشاكل، ويعرضهم لإساءة أكبر من قبله.

وأكد أحد مسؤولي إنستغرام أن هدفهم من الميزة الجديد إتاحة الفرصة للمستخدمين لمعرفة الأشخاص المتنمرين، ومنع اتصالهم بالضحية بصمت.

ولتفعيل الميزة الجديدة يجب على المستخدم الدخول إلى الإعدادات، ومن ثم اختيار خيار التقييد Restrict، أو من الممكن الدخول إلى حساب الشخص المتنمر وتقييده من ملف تعريفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية