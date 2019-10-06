بعد غياب 10 سنوات.. هشام عباس يُطلق “حذرتك”

أطلق الفنان المصري هشام عباس أغنيته الجديدة والتي حملت اسم حذرتك من إنتاج شركة مزيكا وعالم الفن.

وتعد هذه الأغنية جزءا من الألبوم الذي يستعد هشام عباس لطرحه في الأسواق بعد فترة انقطاع دامت حوالي 10 سنوات والذي سيكون باسم “عامل ضجة”.

وتعد هذه الأغنية الثانية التي يكشف عنها من ألبوم عامل ضجة، حيث طرحت الشركة المنتجة قبل فترة أغنية شاري بالغالي والتي حقق نجاحا كبيرا.

وتعمل شركة مزيكا وعالم الفن على إنتاج ألبوم هشام عباس الجديد، وأغنية حذرتك من كلمات وألحان الشاعر والملحن عزيز الشافعي وتوزيع توما.

الجدير بالذكر أن هشام عباس أطلق آخر ألبوماته عام 2009 وحمل اسم ما تبطليش، وأنتجته شركة روتانا.

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