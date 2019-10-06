كيف تتخلص من الاكتئاب الشتوي بطرق طبيعية؟

قدمت إحدى الدراسات مجموعة من النصائح للأشخاص الذين يصابون بالاكتئاب الشتوي عند قدوم فصل الخريف والشتاء، بسبب الأجواء الباردة والقاتمة التي تأتي بعد فصل الصيف المبهج.

ومن المفترض أن تساعد هذه النصائح الأشخاص في التخفيف من الشعور بالاكتئاب.

وأكدت الدراسة على وجوب التعرض لضوء الشمس في لحظات شروقها، لأن التعرض لأشعتها تساعد الدماغ على إفراز للسيروتونين الذي يعزز يساعد الشخص على الشعور بالسكينة.

وفي حال تعذر التعرض لأشعة الشمس يمكن للشخص التعرض لضوء صناعي شبيه بها من خلال استخدام لمبات عالية القوة.

وقالت الدراسة إن ممارسة الرياضة تساعد على التخلص من هذا النوع من الاكتئاب، لأنها تساهم في إنتاج هرمونات الأندروفين التي تقلل من الألم، وتزيد من مشاعر الرفاه، كما تزيد مع عملية التمثيل الغذائي الفردي.

كما أن لمكملات الفيتامين D دورا في التخفيف من حدة هذه الاكتئاب، لأنها تعوض الجسم عن نقص هذا الفيتامين بسبب عدم التعرض لأشعة الشمس.

وأكدت الدراسة على دور الفيتامين B في مساعدة الشخص على التخلص من هذا الاكتئاب، نظرا لدور هذا الفيتامين في تحويل البروتين إلى ناقلات عصبية، الأمر الذي يعمل على رفع مستوى الطاقة، وزيادة التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى إنتاج السيروتونين الذي يساهم في تحسين المزاج.

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