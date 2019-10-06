“ون بلس” تطلق تلفازا ذكيا بدقة عالية

كشفت شركة “ون بلس” الصينية عن تلفاز ذكي جديد بمواصفات مميزة ودقة عالية أطلقت عليه اسم TVQ1.

وقالت الشركة الصينية إنها ستوفر نسخة ثانية من التلفزيون مزودة بسماعة ساوند بار ستطلق عليها اسم TV Q1 Pro.

وسيأتي التلفاز الجديد بقياس 55 بوصة ودقة 4K QLED، ودقة عرض تصل إلى 3840*2160 بيكسل.

وسيعمل التلفاز الجديد بنظام أندرويد، وسيتيح للمستخدم الفرصة لتنزيل التطبيقات من متجر غوغل، كما سيتيح تطبيق One Plus Connect إمكانية توصيل الهواتف الذكية الخاصة بالشركة بالتلفاز، لكي يقوم بعرض مقاطع الفيديو على الشاشة.

وأكدت الشركة الصينية أن التلفاز الجديد سيدعم تقنية Dolby Vision، وتقنية +HDR 10، بينما ستدعم سماعة الساوند بار الموجودة في الموديل TV Q1 Pro تقنية Dolby Athmos.

الجدير بالذكر أن “ون بلس” لم تحدد موعد الإعلان الرسمي عن التلفزيون الجديد، كما أنها لم تكشف سعره.

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