سوني تخفض أسعار اشتراكاتها وتطلق ألعابا جديدة

في إطار سعيها لمنافسة منصات الألعاب الأخرى كإكس بوكس غيم باس قامت شركة سوني اليابانية بتخفيض أسعار اشتراكاتها في خدمة بث الألعاب Playstation Now مع إضافة ألعاب جديدة إلى المنصة.

وقالت الشركة اليابانية إن أسعار الاشتراك ستصبح 9.99 دولار للاشتراك الشهري عوضا عن 19.99 دولار، 24.99 دولار للاشتراك لمدة 3 أشهر عوضا عن 44.99 دولار، و59.99 دولار أمريكي للاشتراك السنوي عوضا عن 99.99 دولار أمريكي.

وأكدت الشركة اليابانية احتواء منصتها على أكثر من 800 لعبة لتكون بذلك صاحبة أكبر مكتبة ألعاب للاشتراك فيها، وستحتوي المنصة على أبرز ألعاب بلاي ستيشن فور ومن أهم هذه الألعاب God Of War، Grand Theft Auto V وغيرها.

وقالت سوني إنها ستوفر هذه الألعاب من 1 أكتوبر الجاري حتى 2 يناير 2020، كما أكدت على أن هذه الخدمة ستضيف ألعابا بشكل شهري ستكون متاحة لفترة معينة فقط.

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