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افتتاح فندق إسباني مخصص لإسعاد النساء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتحت مدينة بروتو كريستو الواقعة في جزيرة مايوركا الإسبانية فندقا جديدا وفريدا من نوعه مخصصا للنساء اللواتي يعانين من الإجهاد.

وقال مالك الفندق إن الفندق الجديد مخصص لمن تعاني من إجهاز نتيجة ضغوط الحياة اليومية.

وسيحتوي الفندق الجديد على 39 غرفة، ويوجد به مجموعة من المرافق كمركز مساج، مسبح، وشرفة خاصة على سطح الفندق.

وسيكون الفندق مخصصا للنساء فقط وسيمنع الرجال من الدخول إلى منطقته أو الاقتراب منها.

وسيقدم الفندق العديد من الخدمات التي ستجعل النساء يشعرن بسعادة كبيرة وراحة، ولكن لكي يتمتعن بهذه الراحة يجب عليهن دفع حوالي 1000 دولار أميركي مقابل قضاء ليلة واحدة في الفندق.

الجدير بالذكر أن الفندق سيستخدم ذكورا لتقديم الخدمات للزبائن على الرغم من أنه فندق مخصص للنساء، وذلك لكي لا يخالف القانون السائد في الجزيرة والقاضي بعدم التمييز بين الجنسين في التوظيف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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