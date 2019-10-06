أميركية تجبر أطفالها على النوم بحيلة ذكية

ابتكرت الأميركية جيسيكا دي إنتريمونت التي تعاني من صعوبات في إجبار طفلتيها هانيوري وإيما على النوم طريقة جديدة ساعدتها على التخلص من هذه المشكلة.

حيث طلبت من طفلتيها لبس ثياب النوم بعد الانتهاء من لعبة ركوب التنين، والاستلقاء والنظر إلى السقف حتى تتوهج ملابسهما.

وبعد مدة قليلة نظرت إلى طفلتيها لتجدهما نائمتين، لتقوم بتصوير اللقطة، ومن ثم نقلتهما إلى أسرتهما.

ونشرت جيسيكا صورة طفلتيها على موقع فيسبوك، وتحدثت عن الطريقة التي ابتكرتها، الأمر الذي جعل الصورة تنتشر بشكل كبير على الإنترنت.

وحظيت فكرة جيسيكا بإعجاب عدد كبير من الأهالي الذين يجدون صعوبات في إجبار أطفالهم على النوم، ووصلت عدد الإعجابات والمشاركات لهذه الصورة لأكثر 335 ألف.

وقالت إن طفلتيها تعانيان من فرط النشاط، وبأنها جربت حيل كثيرة قبل هذه لإجبارهم على النوم دون جدوى.

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