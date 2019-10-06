منوعات

أميركية تجبر أطفالها على النوم بحيلة ذكية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ابتكرت الأميركية جيسيكا دي إنتريمونت التي تعاني من صعوبات في إجبار طفلتيها هانيوري وإيما على النوم طريقة جديدة ساعدتها على التخلص من هذه المشكلة.

حيث طلبت من طفلتيها لبس ثياب النوم بعد الانتهاء من لعبة ركوب التنين، والاستلقاء والنظر إلى السقف حتى تتوهج ملابسهما.

وبعد مدة قليلة نظرت إلى طفلتيها لتجدهما نائمتين، لتقوم بتصوير اللقطة، ومن ثم نقلتهما إلى أسرتهما.

ونشرت جيسيكا صورة طفلتيها على موقع فيسبوك، وتحدثت عن الطريقة التي ابتكرتها، الأمر الذي جعل الصورة تنتشر بشكل كبير على الإنترنت.

وحظيت فكرة جيسيكا بإعجاب عدد كبير من الأهالي الذين يجدون صعوبات في إجبار أطفالهم على النوم، ووصلت عدد الإعجابات والمشاركات لهذه الصورة لأكثر 335 ألف.

وقالت إن طفلتيها تعانيان من فرط النشاط، وبأنها جربت حيل كثيرة قبل هذه لإجبارهم على النوم دون جدوى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك