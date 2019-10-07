السويدية غريتا تونبرغ تواصل نشاطها لوقف التغير المناخي في الولايات المتحدة

شاركت الناشطة البيئية والمهتمة بقضية تغيّر المناخ غريتا تونبرغ، في نشاط للجنة الشباب في منطقة باين ريدج، داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وألقت تونبرغ كلمة حول أهمية المحافظة على الأرض وطبيعتها، أمام التحديات التي يواجهها الكوكب، نتيجة للتغير المناخي، الذي يُهدّد البشرية وكل ثرواته الطبيعية.

وأصبحت السويدية غريتا تونبرغ، أيقونة عالمية لكل الجمعيات الحقوقية والإنسانية، المهتمة بالبيئة والتغير المناخي.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الناشطة السويدية التي تبلغ من العمر 16 عامًا، قد تمّ ترشيحها لجائزة نوبل للسلام، بعد جهودها لوقف التغير المناخي.

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