6 طرق لعلاج الإصابة بحصى الكلي طبيعياً

الإصابة بحصى الكلى تعتبر مزعجة وتترافق مع أعراض

مؤلمة وبالأخص في حال انتقالها من الكلى إلى المسالك البولية! إليك طرق علاج حصى

الكلى طبيعيًا.

تتكون حصى الكلى من تراكم الأملاح والمعادن لتشكل

حصى بأحجام مختلفة، ويبدأ تكونها عادة في الكلى وقد تنتقل إلى المسالك البولية،

لكن هل هناك طرق علاج حصى الكلى طبيعيًا؟

هناك العديد من الأسباب التي من شأنها أن تسبب

الإصابة بحصى الكلى، وعلى الرغم من اختلاف الأسباب إلى أن طرق العلاج موحدة. إليك

طرق علاج حصى الكلى طبيعيًا في المنزل:

1- شرب الماء

من أهم أسباب الإصابة بحصى الكلى هو الجفاف،

بالتالي شرب كميات كافية من الماء يوميًا من شأنه أن يحميك من هذه الإصابة، كما

يساهم في التخلص من حصى الكلى في حال تكونها.

2- الريحان

يحتوي الريحان أو ما يعرف باسم الحبق على مواد

نباتية تعمل على إعادة توازن حمض اليوريك مما يصعب من عملية تكوين الحصى في الكلى.

3- زيت الزيتون البكر

يمتاز زيت الزيتون البكر بفوائده الصحية العديدة

وبما فيها التخلص من حصى الكلى، إذ يعمل على تشحيم المسالك البولية مما يساعد في

انتقال الحصى من الكلى وخروجها من الجسم.

4- عصير الرمان

عصير الرمان من الطرق التي تساعد في علاج حصى

الكلى طبيعيًا، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة، التي تعمل على تقليل خطر الإصابة

بحصى الكلى والمساعدة في خروجها من الجسم في حال الإصابة بها.

5- عصير الليمون

يحتوي الليمون على مادة تدعى السترات، والتي تساعد

في تحليل الكالسيوم المتراكم وبالتالي تفتيت حصى الكلى.

6- خل التفاح

يعمل خل التفاح تماما مثل عصير الليمون من خلال

تفتيت حصى الكلى بسبب مادة السترات الموجودة فيه.

المصدر: ويب طب

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