الهضبة العام يجري 500 عملية قسطرة قلبية في 7 أشهر

أجرى قسم القسطرة القلبية بمستشفى الهضبة العام 500

عملية قسطرة خلال 7 أشهر الماضية بعد توقف العمل بالقسم أكثر من 10 سنوات.

وقالت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية الأحد، إنها سلمت

المستشفى إمدادات طبية وتجهيزات جديدة شملت أجهزة مناظير متطورة وحديثة وإصلاح

جهاز القسطرة المتوقف عن العمل من سنة 2014 مشيرا إلى أن المستشفى وفر بإجرائه 500

عملية قسطرة خلال 7 أشهر 15 مليون دينار ليبي على خزينة الدولة الليبية.

يشار إلى أن

وزارة الصحة أعلنت الاثنين الماضي افتتاح وحدة الأورام بمستشفى طرابلس المركزي بعد

استكمال أعمال صيانة الأرضيات والصرف الصحي وشبكة الكهرباء والجدران.

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