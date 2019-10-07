شركة آبل تطلب من المزودين زيادة إنتاج آيفون 11 بنسبة 10%

يبدو أن نسبة الطلب على نسحة آيفون 11 تشهد ارتفاعاً

ملحوظاً، حيث طلبت العملاق الأمريكي من المزودين زيادة إنتاج الآيفون بنسبة 10 %

أكثر وفقاً لتقرير موقع Nikkei Asian.

وستضيف زيادة الإنتاج هذه 7 إلى 8 ملايين جهاز آيفون 11

جديد إلى الكمية التي توفرها الشركة في السوق، لتُعَدّ هذه الخطوة تأكيدا على

إستراتيجية المدير التنفيذي للشركة “تيم كوك” في توفير نسخ من الآيفون

بسعر يتناسب وقدرة المستهلك في ظل الركود الذي يشهده سوق الهواتف العالمي.

ويبدو أن التحسينات التي قدمتها آبل في نسخة آيفون 11

لعبت دوراً مهماً في رفع رغبة المستهلكين لاقتنائه، فقد زودته الشركة بكاميرا

واسعة Ultra Wide لالتقاط صور أكثر احترافية، بالإضافة لتدعيم

قدرة البطارية التي شهدت أداءً أفضل من نسخه السابقة.

كما أن سعر آيفون 11 بمواصفاته الأساسية كان الأقل لأول

مرة بنحو 50 دولاراً عن سابقاته، إذ يبلغ سعره 699 دولارا.

ومن الملاحظ أن الربع المالي الأول لآبل سيشهد مبيعات

أعلى من المتوقع بالتزامن مع رفع نسبة الإنتاج خلال المدة الحالية التي ستكون أعلى

مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي إبّان إطلاق آيفون Xs

وXs Max و Xr.

والجدير بالذكر أنه على إثر هذه التطورات فقد شهدت بعض

أسهم مزودي آبل ارتفاعاً ملحوظاً شملت شركتي Murata

Manufacturing وAlps Alpine.

المصدر: عالم التقنية

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