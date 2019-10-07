طريقة مميزة للتخلص من القمل.. تعرف عليها

استطاعت البريطانية جيس بروكتور ابتكار طريقة فعالة للتخلص من القمل إلى الأبد، حيث قالت إن وضع البلسم على الشعر وشطفه ومن ثم تجفيفه بشكل مباشر بالسشوار سيجعل الشعر غاية في النعومة، الأمر الذي سيمنع القمل من التشبث عليه.

وقالت المرأة البريطانية إن ترك الشعر يجف لن يجعل الطريقة فعالة بما فيه الكفاية، وسيجعل البلسم يعمل دون فعالية.

وقالت إن البلسم يحتوي على بروتين هيكلي يغطي الشعر بطريقة واقية لامعة تساعد في جعله لامعا وزلقا، مما يعيق الحشرات على التشبث به.

يذكر أن القمل من أكثر المشاكل الشائعة بين الأطفال، ويؤدي إلى حدوث الحساسية والحكة، وتضخم في الغدد اللمفاوية.

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