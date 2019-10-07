حادثة غير إنسانية.. تستبدل طفلتها بسيارة قديمة

في حادثة غير إنسانية قامت الأميركية أليس تود البالغة من العمر 45 عاما باستبدال ابنتها الصغيرة بسيارة بلايموث ليزر موديل عام 1992.

حيث عقدت الأم الصفقة مع تينا تشافيز البالغة من العمر 47 سنة وزوجها فيسينو ميندوزا البالغ من العمر 53 عاما.

وتم اكتشاف هذه القضية بالصدفة، حيث أدخلت الطفلة الرضيعة إلى المستشفى لمعاناتها من التهابات، وعندما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة اكتشفوا أن الطفلة ليست ابنة تينا، والتي ادعت في البداية أنها ابنتها، قبل أن تقول إنها ابنتها بالتبني دون أن تستطيع إثبات صلة القرابة.

واتهمت شرطة ولاية كاليفورنيا الشمالية الأشخاص الثلاثة بعملية بيع وشراء لقاصر، وحكم عليهم بالسجن مع دفع كفالة بقيمة 50 ألف دولار أميركي، على أن يقوموا بالمثول أمام المحكمة يوم 20 أكتوبر الجاري.

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