كندة علوش تحارب التنمر على طريقتها

واصلت الفنانة السورية كندة علوش حملتها في محاربة التنمر بالنجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة أسلوب النصيحة.

ونشرت على حسابها في موقع “تويتر” تغريدة، طالبت فيها جمهورها بانتقاء كلامهم عند انتقاد النجوم، وأكدت لهم بأن كلامهم على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس صورتهم، لأن الكلام يمثل الشخصية.

وأكدت لمتابعيها بأن الكلام يعكس شخصيتهم وأخلاقهم وتربيتهم، وطالبتهم بانتقاء كلماتهم أثناء انتقاد أي شخص، لأن إبداء الرأي حق للجميع، ولكن يجب أن يتم بألفاظ مهذبة، واختتمت قولها بالعبارة المصرية الملافظ سعد.

ونال منشور الفنانة السورية إعجاب عشاقها، الذين عبروا عن سعادتها بأسلوبها في التعامل معهم، كما عبروا عن سعادتهم لإتقانها اللهجة المصرية أخيرا.

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