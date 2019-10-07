سوني تطلق هاتفا جديدا بمواصفات مميزة

كشفت شركة سوني اليابانية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Xperia 8.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 630 ثماني النوى حديث ومتطور، ونظام أندرويد.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف بشاشة مقاس 6 بوصة ودقة عرض +FULL HD، وقامت بحمايتها بطبقة من الزجاج.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل وكاميرا خلفية مزدوجة حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميغا بيكسل والثانية 8 ميغا بيكسل.

وستصل مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف إلى 64 غيغا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 4 غيغا بايت.

أما بطارية الهاتف فستأتي بسعة 2760 ميلي أمبير، وسيحتوي الهاتف على منفذ 3.5 للسماعات، كما أنه سيدعم NFC.

وستوفر الشركة الجهاز الجديد بألوان الأبيض، الأسود، البرتقالي، والأزرق.

الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية ستطلق الهاتف الجديد في اليابان خلال أكتوبر الجاري بسعر 505 دولارات أميركية.

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