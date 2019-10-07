غارمن تطلق ساعة ذكية فاخرة بأنظمة متطورة

رفعت شركة غارمن الأميركية النقاب عن ساعة ذكية فاخرة بأنظمة حديثة ومتطورة أطلقت عليها اسم Marq Commander.

وستحتوي الساعة على خرائط طبوغرافية مدمجة وفق الموقع المزدوج Dual Position الذي يعرض أنظمة الإحداثيات على شاشة بيانات واحدة.

وتعد الساعة الجديدة مناسبة لعشاق المغامرات وللاستخدامات العسكرية نظرا لتصميمها القوي والمتين، حيث تمت صناعتها من مواد جيدة التيتانيوم والياقوت.

وتوفر الساعة الجديدة مجموعة من الوظائف الحديثة كقياس معدل نبضات القلب، قياس PluseOX.

وستعمل الساعة الجديدة على وضع التشغيل الدائم Always-On، كما أنها توفر وضع رؤية ليلية مدمج، وستوفر وظيفة Kill-Switch على إزالة جميع البيانات، في حين ستعمل وظيفة Stealth على تسجيل كافة الأنشطة التي يقوم بها الشخص دون أن يتم تسجيل بيانات الموقع.

وستعتمد الساعة على نظام التشغيل غارمن المتوافق مع نظام غوغل أندرويد وأبل أي أو إس.

وتتميز الساعة ببطاريتها التي تعمل لمدة 12 ساعة في وضع تشغيل الساعة الذكية، ولمدة 28 ساعة في الوضع الرياضي، ولمدة 48 ساعة في الوضع Ultra Trac.

وقالت الشركة إن الساعة الجديدة ستحتوي على بوصلة مدمجة ثلاثية المحاور، جيروسكوب، بالإضافة إلى مقياس للارتفاع، بالإضافة إلى عدد من الوظائف الرياضية كوظيفة غارمن باي، كما أنها ستكون قادرة الاتصال بخدمات بث الموسيقى.

يذكر أن شركة غارمن لم تكشف حتى الآن عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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