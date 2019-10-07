“التصفح المخفي” يصل إلى “خرائط غوغل”

في إطار سعيها لتطوير تطبيق خرائط غوغل، قامت شركة غوغل الأميركية بإضافة وضع التصفح المخفي للتطبيق، لينضم إلى قائمة تطبيقات غوغل التي تدعم التصفح الخفي كمنصة الفيديو في يوتيوب، ومتصفح غوغل كروم.

ومن خلال تفعيل هذا الوضع سيكون المستخدم قادرا على تصفح المواقع دون أن يتم تخزينها في حساب غوغل، ولا يتم تحليلها لإظهار نتائج البحث حسب التفضيلات الشخصية.

وقالت الشركة الأميركية إن هذه الخاصية ستكون خلال الأسابيع القادمة لمستخدمي أندرويد، على أن يتم إطلاقها في وقت لاحق لمستخدمي نظام أي أو إس.

كما أعلنت غوغل عن إطلاق وظيفة جديدة لمدير كلمات المرور تتيح للمستخدم التحقق من كلمات المرور الموجودة لديه، وقوة هذه الكلمات، كما ستقوم الميزة الجديدة بتنبيهه إن كان استخدم هذه الكلمات من قبل أم لا، أو إن قام أحدهم باستغلالها.

وللوصول لأداة إدارة كلمات المرور يجب على المستخدم أن يدخل إلى الرابط Pass Words.google.com، ليصل بشكل مباشر إلى الأداة التي تساعده على إدارة كافة كلمات المرور المخزنة في نظام أندرويد وأي أو إس.

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