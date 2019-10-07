منوعات

طرق طبيعية لمعالجة حكة الجلد أثناء الحمل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعد حكة الجلد أثناء الحمل من الأمور الشائعة التي تعاني منها النساء الحوامل، وبخاصة عند منطقة البطن، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن 20% من الحوامل يعانين من هذه الحكة.

وأكدت الدراسات الحديثة أن السبب الرئيسي في ظهور هذه الحكة زيادة حجم البطن، والتغيرات الهرمونية، بالإضافة إلى جفاف الجسم.

وقدمت الدراسات الحديثة 3 طرق طبيعية يمكن للحامل اتباعها للتخلص من حكة الجلد خلال الحمل، حيث يمكنها وضع كمادات باردة فوق منطقة الحكة لمدة 10 دقائق.

أو يمكنها استخدام مرطب للبشرة، شرط أن يكون خاليا من المواد الكيميائية والروائح، أو فرك البشرة بعجين من دقيق الشوفان المطحون والمخلوط بالماء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك