طرق طبيعية لمعالجة حكة الجلد أثناء الحمل

تعد حكة الجلد أثناء الحمل من الأمور الشائعة التي تعاني منها النساء الحوامل، وبخاصة عند منطقة البطن، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن 20% من الحوامل يعانين من هذه الحكة.

وأكدت الدراسات الحديثة أن السبب الرئيسي في ظهور هذه الحكة زيادة حجم البطن، والتغيرات الهرمونية، بالإضافة إلى جفاف الجسم.

وقدمت الدراسات الحديثة 3 طرق طبيعية يمكن للحامل اتباعها للتخلص من حكة الجلد خلال الحمل، حيث يمكنها وضع كمادات باردة فوق منطقة الحكة لمدة 10 دقائق.

أو يمكنها استخدام مرطب للبشرة، شرط أن يكون خاليا من المواد الكيميائية والروائح، أو فرك البشرة بعجين من دقيق الشوفان المطحون والمخلوط بالماء.

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