إطلاق لعبة Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

أطلقت شركة Ubisoft لعبة Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint على أجهزة بلاي ستيشن فور وإكس بوكس ون، حيث ستعمل اللعبة على أجهزة Xbox one X، وWindows PC، Up play+، بالإضافة إلى إصدارها باللغة العربية على منصة الألعاب Stadia TM.

وأعلنت الشركة عن لعبتها من خلال حفل واقعي حمل اسم ما هو معنى الشبح؟، وجاء العرض عن طريق فيلم قصير بتصوير سينمائي، استعرض من خلاله تحول الأشباح من صيادين إلى فرائس، واحتوى الفيلم على عدد من المشاهد القاسية والتي تبدو وكأنها حقيقية.

وعمدت الشركة الفرنسية إلى تطوير هذه اللعبة في استديوهاتها في باريس، وتعد لعبة Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint من الألعاب التي تدخل ضمن تصنيف التصويب العسكري، وتجري أحداثها في عالم عدائي ومفتوح.

ويمكن أن يلعب اللاعب اللعبة بشكل منفرد أو بشكل جماعي من خلال تشكيل فريق يصل في حده الأقصى إلى 4 أشخاص.

وتجري أحداث اللعبة في جزيرة أوروا الغامضة والتي تعد موطنا لشركة سكيل تك الرائدة في مجال التكنولوجيا ومبتكرة الآلات المسيرة، وتتميز الجزيرة بالتلاقي العظيم الذي حدث ما بين الطبيعة والتكنولوجيا.

ولكن شركة سكيل تقع تحت يد وحدة عسكرية أمريكية متمردة ومميتة يطلق عليها اسم الذئاب، يقودها الملازم الكولونيل كول د.ووكر، رفيق السلاح لنوماد، وبعد سيطرة هذه المجموعة على الشركة تنقطع الاتصالات بها، وتصبح الآلات الموجودة فيها مميتة بعد أن أعيدت برمجتها من قبل المجموعة التي ترغب باستخدامها بغرض القتل فقط.

وتم الطلب من نوماد والأشباح في مهمة استطلاعية، ولكن طائرتهم يتم إسقاطها ليجدوا أنفسهم مطاردين في الجزيرة، ودون وجود أي دعم لهم.

وهنا يبدأ اللعب، حيث يجب على اللاعب الصمود والبقاء على قيد الحياة من خلال استخدام مهارات تساعده على التغلب على طبيعة الجزيرة الصعبة والتي تحتوي على عدد كبير من المنحدرات.

وأتاحت الشركة المصممة للاعب مجموعة كبيرة من الخيارات التكتيكية، والأدوات والخيارات العسكرية التي تمنحهم حرية كبيرة في اللعب، وتساعدهم على الصمود في وجه الأعداء.

وستحتوي اللعبة على عدد من الميزات من أبرزها ميزة Prone Camo والتي تساعد اللاعب على التخفي وحمل جثث أعدائه وأصدقائه وإقامة معسكرات مشتركة مع أصدقائهم، وميزة Bivouas والتي تساعد اللاعب على إدارة المعدات، وتغيير الفئات، وصقل استراتيجيات اللاعبين.

وعمدت الشركة الفرنسية إلى دمج طور اللعبة التنافسي Ghost War بشكل سلسل ضمن تجربة Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint .

وقالت الشركة الفرنسية بأن نظام تقدم المشترك الجديد سيجعل اللاعب يتقدم في طوري اللاعب ضد اللعبة (PvE) والطور التنافسي (PVP) مع نفس الشخصية، مع محافظته على فئاته، مهاراته، مواد التخصيص والأسلحة التي يقوم بفتحها خلال الطورين، كما ستكون المنافسة عادلة في الطور التنافسي نظرا لقيام الشركة بضبط محدد يساعد في هذا الأمر.

وأكدت الشركة الفرنسية على أنها ستدعم اللعبة بشكل كبير بعد إطلاقها، حيث ستصدر تحديثات بشكل مستمر ومنتظم لها، حيث ستأتي الحلقة الأولى تحت عنوان مشروع العمالقة، وستقدم أول غارة للعبة Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint، بالإضافة إلى تقديم مهمات جديدة للفصائل، وتحديثات على طور PVP وفئة جديدة أولى للمهندس، بالإضافة إلى أول فعالية حية وهي المدمر.

في حين ستوفر الحلقتين الثانية والثالثة فئتين جديدتين، مغامرتين بالإضافة إلى تحسينات على الطور التنافسي PVP ومحتوى جديد لمرحلة نهاية اللعبة، بالإضافة لعدد من الفعاليات الحية، حيث ستعمد الشركة إلى تطوير من خلال قصة تضيفها إلى اللعبة بشكل منتظم، كما سيكون اللاعبون قادرين من الوصول إلى 14 مهمة يومية توفر تحديات تكتيكية في العالم المفتوح.

وقالت الشركة الفرنسية تذكرة العام الأول ستتيح لحامليها الفرصة للوصول إلى جميع مغامرات العام الأول والمكافآت الموجودة فيه، والتي ستتضمن دخول مبكر لمدة أسبوع على الفئات الثلاث الجديدة، وفتح مباشر لمهمة نداء صفارة الإنذار وحزمة القوات العلمية الخاصة، كما ستوفر الحلقة الأولى عملية Greenstone بشكل فوري.

يذكر أن سعر الاشتراك الشهري في هذه اللعبة سيصل إلى 14.99 دولار أمريكي، وسيكون بإمكان اللاعب إلغاؤه في أي وقت.

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