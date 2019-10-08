الفرق بين لعبة “ببجي موبايل” و”كول أوف ديوتي: موبايل”

نجحت لعبة Call Of Duty: Mobile في فرض نفسها بسرعة شديدة وذلك بفضل سمعة اللعبة على مستوى العالم عبر منصات ألعاب الفيديو مثل “بلاي ستيشن” و”PC”.

كما استطاعت اللعبة أن تنافس لعبة “ببجي موبايل” وأن تحتل صدارة التنزيلات عبر متجرَي جوجل وآبل في مختلف دول العالم التي تم طرحها بها.

فما هي الفروقات بين ببجي موبايل و Cod M؟

الأداء

تتمتع اللعبتان بأداء قوي، وهناك تشابه في كثير من النقاط مثل الإعدادات الرئيسية والقائمة الرئيسية، بينما هناك اختلافات، مثل هبوط اللاعب في ببجي بشكل أبطء من CoD ، وعملية الركض أيضاً في CoD أكثر سرعة.

عند الهبوط تكون مع لاعب CoD سكين، بينما في ببجي مجرّد تماماً من السلاح، ويتواجد جميع لاعبي ببجي موبايل في طائرة واحدة، بينما لعبة CoD يتواجد لاعبوها في سرب طائرات.

ويُمكن تغيير الوضع من منظور الشخص الأول إلى منظور الشخص الثالث في CoD والعكس خلال اللعبة نفسها، لكن في ببجي عليك فعل ذلك فقط قبل بدء اللعبة.

ويستطيع اللاعب في “ببجي موبايل” أن يُعالج صديقه وينقذه من الموت، بينما لا يمكن ذلك في لعبة CoD، ويُذكر أن المساحة التخزينية للعبة CoD أعلى بكثير من لعبة ببجي موبايل، كما أن الأولى تحتاج لإنترنت أسرع.

الرسوميات

الزخم في المؤثرات البصرية في لعبة CoD أعلى وأكثر تشابك، بينما في ببجي موبايل الرسوميات أكثر هدوءا وراحة.

ستجد في لعبة CoD طابعا شرسا وقاتما وفيه شيء من الكآبة بما يتوافق مع لعبة ذات طابع عسكري بنسبة كاملة، بينما في ببجي هناك مزيج من الطابع العسكري والمدني، حيث ترى سيارات مدنية، ودراجات نارية مدنية، وملابس مدنية، وشوارع هادئة ومدنا ومنازل عادية، لكن لن ترى ذلك في لعبة CoD حيث المدينة مهجورة ومدمرة وتغلب عليها الألوان البنية والرمادية التي تشير إلى جدران متكسّرة وحجار مبعثرة.

ستشعر في ببجي أنك تقاتل وسط مدينة عصرية وطبيعة خلابة، بينما في CoD ستشعر أنك بساحة حرب لا هوادة فيها ويغلب عليها عنصر التشويق والتوتر.

المؤثرات البصرية

ستسمع في لعبة CoD تعليقاً من المقاتل على كافة تحركاته والأحداث، فمثلاً عند إعادة تعبئة الرصاص ستراه يصرخ مطالبا زملائه أن يقوموا بالتغطية عليه “Cover Me”، وسوف تسمع أنين إصابة الأعداء ومقتلهم، كما أن أصوات إطلاق النار شرسة وقوية وكأنك في ساحة حرب، بينما في ببجي المؤثرات البصرية أقل كثافة وزخماً.

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