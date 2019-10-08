موتورولا تستعد لإطلاق هاتف الشفرة

أشارت مجموعة من التقارير إلى قرب إطلاق شركة موتورولا لنسخة متطورة من هاتف Razr القابل للطي، والذي يلقب بهاتف الشفرة بسبب هيكله الرقيق.

وستزود الشركة الأمريكية الهاتف بشاشتين، الأولى ستكون داخلية مرنة بحجم 6.2 بوصة ودقة عرض 876*2142، ويمكن استخدام القسم السفلي من هذه الشاشة كلوحة مفاتيح تعمل باللمس، أو مشاهدة الفيديوهات على كامل مساحتها.

أما الشاشة الثانية فستكون خارجية وستكون مقسّمة إلى شاشتين الأولى بحجم 2.5 بوصة والأخرى صغيرة بحجم 0.75 بوصة تعمل باللمس وتحتوي على مستشعر أصابع.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثنائية مزدوجة حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل والثانية 12 ميغا بيكسل، وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 710 ثماني النوى ونظام أندرويد.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الذاكرة العشوائية ستصل إلى 6 غيغا بايت، في حين أنها لم تكشف حجم الذاكرة الداخلية للهاتف.

أما بطارية جهاز موتورولا المنتظر فستأتي بسعة 2730 ميلي أمبير، ولم تذكر الشركة إن كانت ستدعم خاصية الشحن السريع أم لا.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية لم تحدد موعد إطلاق الهاتف في الأسواق، كما أنها لم تكشف عن سعره.

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