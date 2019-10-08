“نكتة” تتحول إلى حقيقة في الدوري السعودي

شهدت مباراة النصر والفتح التي أقيمت في الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة وانتهت بفوز النصر بهدف نظيف حادثة طريفة للغاية.

إذ تعطلت تقنية الفار بسبب قيام أحد العاملين بإزالة الأسلاك الخاصة بتقنية الفار من أجل وضع شاحن جواله.

ونفى العامل معرفته بأن إزالة هذه الأسلاك ستؤدي إلى تعطيل تقنية الفيديو، وستوقع حكم المباراة في ورطة كبيرة.

وشهدت المباراة العديد من الحالات المثيرة للجدل، وعندما حاول الحكم اللجوء إلى تقنية الفار للتأكد منها تفاجأ بالعطل الموجود فيها.

وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة بنكتة الشخص الذي أزال سلك أنبوب الأوكسجين عن المريض لوضع سلك المكنسة.

الجدير بالذكر أن النصر بطل الدوري الموسم الماضي يحتل حاليا المركز الثامن في الدوري برصيد 8 نقاط من 5 مباريات بفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.

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