اتهامات جديدة تُهدد “فيلم الجوكر”

ما تزال حملة الانتقاد التي يتعرض لها فيلم الجوكر مستمرة، حيث عبر عدد كبير من الأشخاص عن غضبهم من وجود أغنية لمغني البوب البريطاني غاري غليتر في أحد مشاهد الفيلم.

حيث ظهرت أغنية Rock and Roll Part2 في مشهد رقص الجوكر على درجات سلم طويل في مدينة غوثام.

وقال المتابعون إنهم شعروا بالاشمئزاز بسبب وجود هذه الأغنية لأن المغني البريطاني يقضي عقوبة في السجن لمدة 16 عاما بسبب حيازته لصور إباحية للأطفال.

وطالب المتابعون بإيقاف عرض الفيلم في الصالات نظرا لتشجيعه على العنف ونشر والفوضى. وتساءل الجمهور إن كانت الشركة المنتجة تدعم إساءة معاملة الأطفال، وبخاصة بعد تخصيص جزء من إيرادات الفيلم للمغني غاري غليتر.

يذكر أن إيرادات فيلم الجوكر تجاوزت 93.5 مليون دولار أميركي حتى الآن.

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