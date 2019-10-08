“معلومة صادمة” ستغيّر رأيك بالخضراوات النيئة

أثبتت دراسة قام بها علماء من جامعة هارفارد على أن الخضراوات النيئة تؤثر بشكل على عمل الأمعاء بشكل سلبي.

وأجرى الباحثون الدراسة على 4 مجموعات من الفئران المخبرية، حيث وضعوا لكل مجموعة من هذه المجموعات نظاما غذائيا معينا، حيث كان طعام المجموعة الأولى الخضراوات النيئة والبطاطا الحلوة، في حين تألف طعام المجموعة الثالثة والرابعة من نفس الطعام، ولكنه كان معالجا حراريا.

وأكدت الدراسة وجود اختلاف كبير بين نبيت الأمعاء للفئران التي تناولت طعاما مطبوخا عن الفئران التي تناولت طعاما نيئا.

وبرر العلماء سبب الاختلاف بأن الخضراوات النيئة تقضي على البكتيريا النافعة في الأمعاء، في حين تساعد الخضراوات المطبوخة زيادة سرعة الهضم.

وللتأكد من هذه النتائج أجرى الباحثون نفس الاختبارات على البشر، وجاءت النتائج متطابقة بشكل كامل، حيث قال الباحثون إن الخضراوات النيئة تدمر البكتيريا المعوية المفيدة للإنسان، بينما تعمل الخضراوات المعالجة حراريا على تعزيز مناعة جهاز الهضم.

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