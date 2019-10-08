لماذا أزالت انستغرام تبويب Following؟

قامت شركة إنستغرام الأمريكية منذ بداية الأسبوع الجاري بإزالة تبويب Following من تطبيقها وذلك بعد أن إزالته لبعض المستخدمين خلال شهر أغسطس الماضي.

وبررت إنستغرام سبب إزالة هذه الميزة بعدم معرفة المستخدمين بها، كما أنهم لم يقتنعوا بها، وذلك لأن الميزة موجودة في مكان واضح للجميع.

ومن خلال ميزة Following كان المستخدمون قادرين على معرفة نشاطات أصدقائهم، حيث سيظهر لهم المنشورات التي أعجبوا بها والتي علقوا عليها، وقد تسبب هذا القسم في حدوث عدد كبير من المشاجرات بين الأصدقاء، كما أنه شكل حالة من المراقبة السلبية.

وقالت الشركة الأميركية إن الضغط على أيقونة القلب المخصصة لميزة Following الآن سيظهر للمستخدم شاشة بعنوان Activity والتي تظهر نشاطاته والتفاعلات التي حدثت معها.

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