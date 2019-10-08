جديد “ترتل بيتش”.. سماعة لاسلكية لعشاق الألعاب

كشفت شركة “ترتل بيتش” الأميركية عن سماعة لاسلكية مخصصة لعشاق الألعاب تعمل على الحواسيب المكتبية أطلقت عليها اسم Elite Altas Aero.

وتتميز السماعة الجديدة بإتاحتها الفرصة لأصحاب الحواسيب المكتبية للاستماع بصوت نقي وصافٍ.

وتتميز السماعة الجديدة بدعمها لمجموعة سطح المكتب Control Studio التي تنتجها شركة ترتل بيتش، حيث توفر نسخة محسنة للكمبيوتر من إعدادات Superhuman Hearing Sound الحصرية لشركة ترتل بيتش، بالإضافة لدعمها تقنية الصوت Waves Nx، كما أنها تعمل لمدة 30 ساعة خلال الشحنة الواحدة.

وستقدم الشركة اشتراكا في خدمة Tidal Premium لمدة عام كامل لكل شخص يقوم بشراء هذه السماعة، وذلك في حال اشترى السماعة قبل تاريخ 31 يناير 2020.

يذكر أن الشركة الأميركية لم تكشف عن موعد إطلاق السماعة بشكل رسمي في الأسواق، كما لم تكشف عن سعرها.

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