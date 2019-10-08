مسافر يبلغ من العمر 124 عاما يفاجئ أبو ظبي

تفاجأ موظفو مطار أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بقدوم المواطن الهندي سوامي سيفاناندا البالغ من العمر 124 عاما في زيارة إلى الإمارة.

ورحب موظفو المطار والجوازات بالمواطن الهندي المولود يوم 8 أغسطس 1896 في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا الواقعة في ولاية بنغال الغربية.

ونفى مصدر مسؤول في الإمارات الشائعات التي انتشرت عبر الإنترنت والتي تحدثت عن عدم قدرة موظفي المطار على إدخال بياناته في البداية، بسبب تاريخ ولادته الذي يعود للقرن التاسع عشر، وأكد أن إدخال بيانات المعمر الهندي تم بكل سلاسة ودون أي مشاكل.

يذكر أن المعمر الهندي سوامي سيفانادا غادر دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء زيارته لها.

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