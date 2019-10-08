وفاة “طباخ الريس”.. الفنان المصري طلعت زكريا

توفي الفنان الكوميدي المصري الكبير طلعت زكريا، المعروف بلقب “طباخ الريس”، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن ذوي الفنان زكريا نقلوه فجر اليوم إلى أحد مشافي مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة بعد تدهور حالته الصحية، قبل أن يتم إعلان وفاته مع ساعات المساء.

وكتب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر عزوز عادل، بصفحته في “فيسبوك”، “تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير طلعت زكريا، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل”.

وقدّم الفنان الراحل العديد من الأعمال البارزة، أهمها (طباخ الريس، وابو علي، وسيد العاطفي، وحرامية في كي جى تو، وحريم كريم، ومسرحية ليلة زفاف المرحوم، وبابا جاب موز).

وكان آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذي تم عرضه في السينما في ديسمبر 2017، كما انتهى مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان “الموقف”.

وارتبط اسم “طلعت زكريا” بالأفلام الكوميدية بشكل كبير، وخاصة بعد تقديمه فيلم “طباخ الريس” عام 2008، وحقق من خلاله نجاحا لافتا ساهم إلى حد كبير في شهرة الفنان الراحل.

من جهتها، نعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، الفنان طلعت زكريا، وقالت في بيان إن “الحياة الفنية فقدت أحد صناع البسمة في مصر والوطن العربي والذي نجح في أداء أدواره بتلقائية فريدة جذبت قلوب الجمهور”.

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