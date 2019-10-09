بلايستشن 5 في الأسواق نهاية عام 2020

تعتزم شركة سوني طرح الجيل القادم من أجهزة ألعاب “بلايستشن” ، في نهاية العام المقبل، بحلول موسم الأعياد في 2020.

وأطلقت شركة سوني على منصتها الجديدة اسم “بلاستيشن 5” وفقا لما أعلنه المدير التنفيذي لشركة سوني للترفيه التفاعلي، جيم ريان، عبر مدونة بلاستيشن الرسمية.

ووعدت بإدخال تحديثات كبيرة على وحدات التحكم في الجهاز الجديد لإضافة المزيد من الواقعية على تجربة اللعب، كما أنه من المنتظر أن ينافس الإصدار الجديد من أجهزة مايكروسوفت “إكس بوكس”، والذي من المتوقع طرحه في الأسواق في نفس الفترة تقريبا في نهاية العام المقبل.

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