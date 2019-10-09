مستشفى غريان يعاني نقصا في الأطقم الطبية والمعدات

قال مدير مستشفى

غريان عادل الأزرق، الأربعاء، إن المستشفى يعاني نقصا في الأطقم الطبية وبعض

المعدات، مؤكدا أنهم خاطبوا وزارة الصحة لتوفير هذه الاحتياجات، ولم يتلقوا إجابة

حتى الآن.

وأرجع الأزرق،

في تصريح للرائد، سبب نقص الأطقم الطبية إلى المرتب القليل؛ مما يجعل بعضهم يفضّل

العمل في مصحات خاصة لارتفاع مرتباتها مقارنة بالقطاع العام، مشيرا إلى أن

المستشفى لا يستقبل كثيرا من جرحى الجيش الليبي؛ لبعد المسافة عن الجبهات.

وأضاف الأزرق أن إجراء العمليات في المستشفى

غالبا ما يكون في أيام معينة إذ تُجرى بين 4 و 8 عمليات متوسطة في الأسبوع، مثل

إزالة المرارة وعلاج الكسور، لافتا إلى أن المسشتفى يستعدّ لافتتاح قسم العناية في

المدة المقبلة.

يشار إلى أن

وزارة الصحة بحكومة الوفاق أرسلت إلى مستشفى غريان مستلزمات طبية عقب تحرير

المدينة في 26 من يونيو المنصرم.

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