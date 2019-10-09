روسي يواجه السجن 7 سنوات بسبب “باقة ورد”

يواجه شاب روسي يبلغ من العمر 19 عاما عقوبة السجن لمدة 7 سنوات بسبب قيامه بسرقة باقة ورد ليصالح بها حبيبته.

ووقعت أحداث هذه القصة في مدينة كيميروفو الواقعة في غرب روسيا، حيث دخل الشاب روسي إحدى محلات بيع الأزهار، وطلب من البائع تجهيز باقة ورد، وعندما أصبحت الباقة جاهزة قام بأخذها من البائع ليتفحصها، ومن ثم لاذ بالفرار.

وقام بائع المحل بإبلاغ الشرطة بالحادثة، وأعطاهم أوصاف الشاب والباقة التي سرقها والتي تصل قيمتها إلى 156 دولارا أمريكيا.

ونجحت الشرطة الروسية في إلقاء القبض على اللص وبحوزته باقة الورد أثناء مروره بأحد الشوارع.

وعندما سُئل عن الأسباب التي دفعته لسرقة الباقة قال إنه رغب بتقديمها لحبيبته لكي يصالحها بعد الخلاف الذي نشب بينهما، وأكد الشاب فشله في تحقيق غايته، لأن حبيبته لم تقبل الهدية منه.

يذكر أن الشرطة الروسية تحفظت على الشاب ووجهت له تهمة السرقة وفقا للمادة 161، ومن المتوقع أن يواجه الشاب عقوبة السجن لمدة 7 سنوات.

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